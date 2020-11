Esporte Vila Nova oficializa contratação de goleiro Marcão assina contrato até o final da Série C e chega para disputar vaga no time titular com Cleriston, que substitui o lesionado Fabrício

A contratação do goleiro Marcão foi oficializada pelo Vila Nova no início da noite desta segunda-feira (9). O jogador de 28 anos assinou com o Tigre até o final da Série C 2020, que possui previsão para ser encerrada em janeiro do ano que vem. Ele chega para disputar posição com Cleriston, que ganhou a vaga após a lesão de Fabrício. Marcão não estava sendo aproveita...