Vila Nova oficializa contratação de destaque do Campeonato Potiguar

Após conquistar o título do Campeonato Potiguar, o atacante Clayton foi oficialmente anunciado como reforço do Vila Nova para a sequência da temporada 2021. O jogador será apresentado nesta quarta-feira (30), no OBA - ele assinou vínculo de duas temporadas pelo time colorado. Clayton marcou 10 gols na campanha de 16 partidas do Globo-RN, que venceu o Estadual após...