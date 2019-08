Esporte Vila Nova oficializa contratação de atacante paraguaio Julián Benítez, de 32 anos, já está treinando com o elenco colorado e chega por empréstimo até o final da temporada

O Vila Nova oficializou a contratação do atacante Julián Benítez, de 32 anos. O jogador, que possui vínculo com o Olímpia do Paraguai, estava no CSA e acertou contrato com o Tigre até o final de 2019. Sua contratação foi indicação do técnico Marcelo Cabo. Horas após a derrota para o Sport, a direção colorada confirmou o acerto com o atacante paraguaio, que j...