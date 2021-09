Esporte Vila Nova oficializa argentino Nico Maná para reforçar ataque Nico Maná atuava pelo Guaraní, do Paraguai, mas não disputa um jogo oficial há mais de três meses

O Vila Nova usou as redes sociais, nesta segunda-feira (6), para oficializar a contratação do atacante argentino Nico Maná, de 27 anos e 1,78. Nicolás Andrés Maná teve o contrato registrado e publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no início da noite da sexta-feira (3) e, com isso, o clube só no começo desta semana oficializou o acerto. Desde o final do m...