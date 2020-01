Esporte Vila Nova: OBA recebe vistorias para renovações de laudos Estádio passa por obras e a expectativa do clube colorado é deixar a praça esportiva pronta no dia 20. Primeiro jogo do Tigre como mandante será no dia 25, contra o Jaraguá

As obras no Estádio Onésio Brasileiro (OBA) estão em estágio avançado e o Vila Nova estima que a praça esportiva será entregue na segunda-feira (20), ficando apta para utilização no dia 25, data do jogo contra o Jaraguá, pela 2ª rodada do Goianão - o primeiro do Tigre como mandante no Estadual. Nesta quinta-feira (9), o OBA recebeu a primeira vistoria do Corpo de Bo...