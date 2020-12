Esporte Vila Nova: nostalgia por 2015 marca volta de Márcio Fernandes Presidente afirma que queda com o Treze será lembrada, mas rebate comentário com título de 5 anos atrás

O técnico Márcio Fernandes foi contratado pelo Vila Nova com a expectativa de repetir o que conquistou em 2015, quando levou o Tigre ao título da Série C. Apresentado na quarta-feira (16), o treinador comandou o primeiro treino com a equipe colorada e embarca nesta quinta-feira (17) para Recife, onde, sábado (19), estreia pelo clube contra o Santa Cruz, pela 2ª rodada ...