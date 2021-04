Esporte Vila Nova no clássico: gols de 'júniors' para dar troco no Goiás No segundo clássico entre as equipes no Estadual, Vila Nova ganha do Goiás no OBA

A rivalidade entre Vila Nova e Goiás teve mais um capítulo escrito em sua história. Com gols de artilheiros e novas reclamações destinadas à arbitragem, a bola parada decidiu o duelo disputado no OBA, neste domingo (11). Por 2 a 1, o Tigre venceu o rival esmeraldino, pela 8ª rodada do Campeonato Goiano, com gols de Nilson Júnior e Pedro Júnior. O jovem Vinícius Lopes ...