Esporte Vila Nova negocia zagueiro com clube português Sem espaço no time colorado, Patrick William deixa Tigre para atuar pelo Famalicão nas próximas cinco temporadas

O Vila Nova negociou o zagueiro Patrick William, de 22 anos, com o Famalicão, clube do futebol português. O defensor fechou contrato de cinco temporadas com o novo clube. Sem espaço no Vila Nova e muito criticado pela torcida, após perder pênalti na Copa do Brasil, contra o Juventude, no dia 8 de maio. Ao todo, o zagueiro fez 15 jogos e marcou um gol pelo Tigre....