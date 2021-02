Esporte Vila Nova negocia volante com time da Série A Pablo deve ser o próximo jogador vendido pelo clube colorado neste início de 2021

Ausência entre os relacionados do Vila Nova desde o jogo do título da Série C, o volante Pablo deve ser o próximo jogador colorado a ser negociado pelo Tigre neste começo de 2021. O jogador de 21 anos não atuou nas últimas três partidas da equipe vilanovense, todas pela Copa Verde, e está sendo negociado com um clube da Série A, que não teve o nome divulgado. “O que foi me pa...