Esporte Vila Nova negocia retorno de Moacir e está apalavrado com centroavante Confirmações foram feitas pelo presidente Hugo Jorge Bravo, após empate sem gols com o Cruzeiro

O presidente Hugo Jorge Bravo concedeu entrevista coletiva depois do empate sem gols com o Cruzeiro, na qual confirmou negociação com o volante Moacir e disse que está apalavrado com um centroavante para a sequência da Série B. “Se tudo der certo o Moacir está chegando, jogador polivalente. Temos que apostar”, disse o dirigente. “Sabemos que precisamos melhorar, p...