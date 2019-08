Esporte Vila Nova negocia contratação de atacante paraguaio Jogador já defendeu clubes como Olimpia, Nacional e Guaraní, do Paraguai, além da LDU do Equador

A diretoria do Vila Nova negocia a contratação do atacante paraguaio Julian Benítez, de 32 anos, por empréstimo junto ao CSA. O clube alagoano admite o empréstimo do jogador, que chegou a Maceió recentemente e não vinha sendo aproveitado. O Vila Nova aguarda os trâmites burocráticos serem finalizados para oficializar a chegada do segundo reforço contratado por Hu...