Esporte Vila Nova negocia com técnico Itamar Schülle Treinador confirmou ao POPULAR que conversa com a direção do Vila Nova. Se acertar, será o 4º técnico do Tigre no ano

O Vila Nova negocia com o técnico Itamar Schülle. Após derrota por 2 a 0 para o América (MG), na noite desta terça-feira (15), o Tigre opta por realizar nova mudança na comissão técnica. Ex-comandante do Cuiabá confirmou ao POPULAR que conversa com a direção colorada. Após a demissão de Marcelo Cabo, o auxiliar Rafael Toledo comandou o Vila Nova em duas par...