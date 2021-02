Esporte Vila Nova negocia com meia revelado no Goiás Arthur Rezende foi procurado pelo time colorado, mas outras equipes também fizeram propostas para o jogador de 26 anos e acerto com o Tigre ainda não foi definido

Em processo de formação de elenco para a temporada 2021, o Vila Nova negocia com o meia Arthur Rezende. O jogador de 26 anos foi revelado pelo Goiás e jogou por último no Guarani, pela Série B 2020. Caso acerte com o Tigre, ele chega para repor a saída do argentino Emanuel Biancucchi e ser opção para a posição que já tem Alan Mineiro e João Pedro. Artur Rezende, n...