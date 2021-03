Esporte Vila Nova negocia com ex-atacante do Botafogo Kelvin é aguardado nesta sexta-feira (5) para exames médicos e assinar contrato de produtividade com o time colorado

O Vila Nova está próximo de acertar a 11ª contratação para a temporada 2021. O atacante Kelvin, que jogou por último no Botafogo-RJ, é aguardado nesta sexta-feira (4) em Goiânia para realizar exames médicos e assinar contrato de produtividade com o time colorado. O Vila Nova ainda não deu detalhes de como funcionará o contrato de produtividade do jogador. Caso ele acert...