Esporte Vila Nova negocia com ex-Arsenal, mas diretor de futebol diz não ter nada concreto Segundo Wagner Bueno, jogadores somente serão confirmados quando estiverem 100% fechados com o clube. Tigre visa Denilson, ex-jogador de São Paulo, Cruzeiro e Arsenal

O diretor de futebol do Vila Nova Wagner Bueno confirmou interesse em Denilson, ex-jogador do Arsenal. No entanto, o volante não foi oficializado pelo dirigente. "É complicado falar. Conversei com o Hugo, não vamos anunciar ninguém enquanto não estiver 100% concreto. Temos interesse em todo mundo, inclusive nele (Denilson). Montar elenco para Série C não é fácil....