Esporte Vila Nova negocia com atacante que estava no CRB Maílson é o sexto contratado pelo Vila Nova desde o início da pausa da Série B para a realização da Copa América

O CRB anunciou, nesta segunda-feira (17), o desligamento do atacante Maílson, de 28 anos, e afirmou que o jogador deve se apresentar ao Vila Nova, com quem negocia, nesta quinta-feira (18). Campeão alagoano com o CRB em 2017, o jogador já passou por clubes do Catar e da Coreia do Sul, além de equipes como Juventude, Criciúma, Paysandu, Caxias e Chapecoense. Maílson é o sexto c...