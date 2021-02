Esporte Vila Nova negocia atacante para clube mineiro Caíque, de 20 anos, é o segundo jogador vendido pelo Tigre após acesso à Série B

O Vila Nova não terá o atacante Caíque para a temporada 2021. O clube informou que vendeu 60% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos à Tombense (MG). O colorado não informou valores, mas diz que segue com 40% dos direitos sobre o atleta. Caíque disputou, pelo Vila Nova, a Série C e o Brasileiro de Aspirantes desde agosto, após a paralisação do futebol. Antes ...