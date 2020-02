Esporte Vila Nova negocia, agora por empréstimo, mais um jogador da base Atacante Caíque irá defender Operário de Várzea Grande-MT. Contrato será até o fim do estadual

Depois das vendas do atacante Erick e do zagueiro Matheus Barbosa, o Vila Nova voltou a movimentar as negociações com jogadores da categoria de bases. Dessa vez, o alvo foi o atacante Caíque, de 19 anos. O jogador foi emprestado ao Operário de Várzea Grande-MT, onde ficará até o fim do estadual. O atacante disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Vila Nova. Após a eliminaçã...