Esporte Vila Nova não terá retorno de Fabrício contra o Goianésia Goleiro segue tratamento de uma pubalgia e não possui previsão de retorno à meta colorada

O goleiro Fabrício segue fora de combate no Vila Nova. O jogador de 35 anos sofreu uma pubalgia no final de fevereiro e mantém o tratamento no departamento médico do time colorado sem previsão de retorno aos treinos e jogos. Por este motivo, o atleta não atuou na temporada 2021. Em determinados momentos do tratamento, Fabrício não conseguia mexer os braços e pernas s...