Sem pressa em retomar as atividades, o Vila Nova não descarta prorrogar a data de apresentação dos jogadores, marcada, inicialmente, para o dia 4 de maio. Caso isso ocorra, o plano B do clube se baseia em “treinamentos à distância”, como revelou o presidente Hugo Jorge Bravo. A medida consistirá em cobrança mais efetiva dos atletas para manterem as atividades físicas em casa, já que as férias de 30 dias terminam nesta semana.

Enquanto o fim da medida trabalhista não chega, a direção do Tigre avalia se o cenário está propício para o retorno aos treinos. Além da reunião de dirigentes com a CBF, que será realizada hoje, a videoconferência do conselho de médicos da entidade nacional norteará os rumos a serem seguidos pelo clube. O médico do Vila, Thiago Caixeta, acompanha as decisões e protocolos recomendados pela equipe de profissionais e repassa as orientações à diretoria do clube. “(Já fizemos) aquisições de termômetros, máscaras, produtos de higiene. Quanto aos testes, é necessário que o governo ou a CBF subsidie a aquisição”, ponderou Hugo Jorge Bravo.

Em uma reunião dos médicos da CBF, na semana passada, Thiago Caixeta disse que a entidade nacional de futebol assumiria os custos dos testes para os atletas no retorno das atividades. No entanto, a preocupação do Tigre é sobre outras testagens que serão necessárias.

O protocolo sobre o retorno não foi revelado pelo presidente do clube, que informou ser de “cunho interno”. No entanto, a ideia é somente retomar as atividades se for seguro para jogadores, comissão técnica e funcionários envolvidos. “Estão sendo tomadas medidas de prevenção para tornar o retorno seguro”, disse o dirigente.

Caso as atividades retornem, o trabalho seria dividido em duas áreas diferentes, na sede do clube (OBA) e no centro de treinamento. Segundo o presidente colorado, a estrutura não é uma preocupação, já que “os campos estão em perfeito estado para treinos e jogos”, afirmou Hugo Jorge Bravo.