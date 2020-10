Esporte Vila Nova não registra casos de Covid-19, mas pode ter mudanças Com dores na região lombar e com mínima participação nos treinos da semana, o atacante Henan é dúvida; Dudu volta ao time e Rafhael Lucas cumpre suspensão

O Vila Nova pode encarar o Paysandu, pela 11ª rodada da Série C, no domingo (18), sem o artilheiro Henan. Autor de cinco gols na competição nacional, o atacante alegou dores na região lombar durante a vitória contra o Manaus, não teve lesão constatada, mas praticamente não treinou nesta semana indo a campo uma vez, nesta sexta-feira (16). Desfalque certo é do atacante Rafhael ...