Esporte Vila Nova não irá poupar jogadores contra o Goiânia Equipe colorada terá apenas uma alteração com relação à que enfrentou o Goiás. O lateral direito Crystian entrará no lugar de Danrlei. Talles será mantido no ataque

O técnico Ariel Mamede valoriza o clássico contra o Goiânia e confirmou, nesta sexta-feira (7), que não poupará jogadores do Vila Nova, mesmo com a proximidade da estreia na Copa do Brasil. Para o comandante da equipe colorada, entrar com time completo representa o respeito que o Tigre terá pelo adversário deste domingo (9). “Não acho que seja o momento de poupar...