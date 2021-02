Esporte Vila Nova não deve ter artilheiro na estreia do Goianão 2021 Com dores na coxa, Henan deve ser ausência no Tigre no duelo contra o Jaraguá

O atacante Henan é dúvida no Vila Nova para a estreia do Campeonato Goiano 2021. O artilheiro do Tigre na temporada 2020 se apresentou com dores na coxa e está no departamento médico do time colorado, que também tem a presença do goleiro Fabrício. Henan ainda passará por um exame de imagem para saber se ele está ou não com uma lesão muscular - ele foi o principal arti...