Esporte Vila Nova marca retorno aos treinos: 16 de junho Antes, no dia 12, a direção do Tigre apresentará o protocolo de segurança. A partir do dia 16, testes serão realizados para retomar atividade no campo

O Vila Nova confirmou na tarde desta quinta-feira (4) que voltará aos treinos a partir do dia 16 de junho. A direção colorada já tinha confirmado que as atividades não voltariam antes do dia 15 deste mês. O primeiro passo será testar todos os atletas, funcionários e comissão técnica, para identificação da Covid-19. Com exames finalizados, a planilha de treinos será...