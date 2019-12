Esporte Vila Nova marca reapresentação para temporada 2020 Parte dos jogadores colorados vão se reapresentar no dia 16 de dezembro, outros apenas no dia 2 de janeiro do próximo ano

O Vila Nova não pretende perder tempo para iniciar o planejamento da temporada 2020. O novo presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, deve anunciar na próxima semana a contratação de nove jogadores, além da comissão técnica do Tigre para o próximo ano. Após queda à Série C, a reapresentação colorada será no dia 16 deste mês. A tendência é de que atletas da base e n...