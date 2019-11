Esporte Vila Nova marca no final, empata com Guarani e pode ser rebaixado no domingo Com gol de Jeferson, aos 40 minutos do 2º tempo, Tigre empata, se mantém na penúltima colocação, com 34 pontos, e pode cair para Série C diante do Sport, na Ilha do Retiro, no domingo (17)

O Vila Nova só empatou com o Guarani, na noite desta quarta-feira (13), no estádio Serra Dourada, e pode ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro no domingo (17). Além de perder Alan Mineiro e Tinga, que saíram lesionados ainda no primeiro tempo, o zagueiro Wesley Matos e o volante Ramon levaram o terceiro cartão amarelo e o lateral Gastón, que foi expulso, d...