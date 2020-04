Esporte Vila Nova mantém proposta de 50% para redução salarial dos jogadores Diretoria colorada vai aguardar o término do período de férias para conversar pessoalmente com atletas e concluir negociação para redução de salários, durante paralisação do futebol

O Vila Nova apresentou uma nova proposta para os jogadores do Tigre, em relação a redução de salários durante a paralisação do futebol. O modelo é o mesmo que foi apresentado na tentativa de acordo coletivo com o sindicato dos jogadores, com 50% de redução para todo o elenco. “Deixamos a proposta de 50%, eles estão analisando. Conversei com o presidente Hugo (Jor...