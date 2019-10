Esporte Vila Nova mantém promoção de ingressos para duelo contra o Brasil de Pelotas Valores dos bilhetes variam de R$ 5 a R$ 60. Duelo será disputado nesta terça-feira (29), no Serra Dourada, pela 32ª rodada da Série B

A direção do Vila Nova divulgou, no domingo (27), detalhes sobre a venda de ingressos para a partida contra o Brasil de Pelotas, que será disputado nesta terça-feira (29), no Serra Dourada. Assim como praticado desde a 23ª rodada, os bilhetes custam R$ 60 (inteira, cadeiras) e R$ 10 (inteira, arquibancada). De acordo com o regulamento da Série B, ingressos para d...