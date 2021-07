Esporte Vila Nova mantém jejum no OBA após 3º empate sem gols na Série B Time colorado parou na defesa do Xavante, que freou possibilidade da equipe goiana de encostar no G4 em confronto no OBA, pela 11ª rodada da Série B

O Vila Nova segue sem vencer no OBA na Série B 2021, após empatar sem gols com o Brasil de Pelotas, na terça-feira (13), pela 11ª rodada da competição nacional. O time colorado teve melhores números que a equipe gaúcha, mas parou na forte marcação rubro-negra e não encontrou soluções para marcar e vencer pela primeira vez no campeonato em seu estádio.Esse foi o terceiro ...