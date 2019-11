Esporte Vila Nova luta, mas não sai do empate contra Sport, no Recife Tigre não é rebaixado, mas depende de milagre para se manter na Série B. Leão da Ilha adia festa do acesso, time precisa de um empate

Vila Nova e Sport empataram sem gols, na tarde deste domingo (17), na Ilha do Retiro, em Recife-PE. Em jogo de forte marcação colorada, o Leão teve dificuldades para furar o bloqueio do adversário, e o Tigre, que criou chances de gol, não teve sucesso nas finalizações. O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes. O Sport adiou a festa do acesso - 64 pon...