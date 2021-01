Esporte Vila Nova: longe do estádio, torcedores vibram com chance do tri

Por causa da pandemia da Covid-19 e proibição de torcidas nos estádios, a torcida do Vila Nova não estará no Mangueirão para celebrar a provável conquista do tri da Série C. É algo inusitado e diferente para colorados que marcaram presença nos títulos de 1996 e 2015, quando viajaram com familiares e amigos para acompanhar o Tigre em Ribeirão Preto, Londrina e estiveram no ...