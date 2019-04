Esporte Vila Nova libera volante, que acerta com o Paysandu Wellington Reis, que estava sem espaço no Tigre, rescindiu contrato e vai disputar a Série C pelo Papão da Curuzu

O Vila Nova segue reformulando o seu elenco, visando as disputas da Série B do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Se nas últimas semanas Joseph e Ramon chegaram para o setor de volantes, a diretoria colorada descartou nesta segunda-feira (22) um dos jogadores desse setor. Wellington Reis acertou sua rescisão de contrato com o Tigre e vai defender o Paysandu, na S...