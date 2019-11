Esporte Vila Nova libera mais dois jogadores e zagueiro negocia com o Anápolis Magno e Diego Rosa não ficam no Tigre para 2020. O defensor Luizão fica sem contrato neste ano e é alvo do Galo

Mais três jogadores deixaram o Vila Nova nesta quarta-feira (27). Após a saída do lateral Romário, o atacante Diego Rosa e o volante Magno não ficam no Tigre para 2020. Os vínculos da dupla são até o dia 30 de novembro, mas ambos foram liberados pela direção do clube. Eles ainda vão concluir os processos de rescisões, mas já não treinam mais com o elenco e n...