Esporte Vila Nova libera goleiro Marcão Vínculo entre jogador e clube foi encerrado e não houve renovação

O Vila Nova acertou a liberação, neste domingo (7), de mais um jogador do elenco campeão da Série C 2020 do Brasileirão. O contrato do goleiro Marcão, de 29 anos, chegou ao fim e o clube decidiu não renová-lo para a sequência da temporada. Indicado pelo técnico Bolívar quando o titular Fabrício teve lesão no joelho e teve de passar por artroscopia no ano...