Esporte Vila Nova libera 11 jogadores após queda à Série C Três atletas que tinham contrato para 2020 deixam o clube. Outros oito atletas não terão vínculos renovados e não fazem parte dos planos colorados

A lista de jogadores (confira abaixo) que não ficam no Vila Nova para 2020 aumentou nesta quinta-feira (28). Sete atletas finalizam processos de liberações e rescisões para deixarem o clube ainda nesta semana. Nenhum colorado entrará em campo no sábado (30), contra o Cuiabá. Segundo o técnico Itamar Schülle, o lateral Jeferson, os volantes Edinho e Araújo, o meia Be...