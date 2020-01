Esporte Vila Nova lança programa de sócio-torcedor com preço popular Programa possui quatro categorias de planos com valores que variam de R$ 19,43 a R$ 89,43 e adesões podem ser realizadas no OBA

O Vila Nova lançou, nesta sexta-feira (17), seu novo plano de sócio-torcedor. O programa tem quatro opções de planos para adesão, com preços que variam de R$ 19,43 a R$ 89,43, vantagens exclusivas e começa a valer para o primeiro jogo do time colorado na temporada 2020: dia 25, contra o Jaraguá, no OBA. A novidade é o plano popular “Time do Povo”, com preço ...