Esporte Vila Nova lança marca V43 com camisas a R$179,90 Com slogan “Por Dentro Todo Mundo É Vermelho”, Tigre anuncia marca própria. Pré-venda terá início nesta terça-feira (21), e a partir da próxima segunda-feira (27) uniformes chegarão às lojas

O Vila Nova lançou, nesta segunda-feira (20), em evento na Vilão, no Setor Marista, a V43. Assim como Goiás e Atlético, em 2019, o Tigre, agora, é dono de sua própria marca. A letra V representa o nome e a cor do clube, já o número 43 é referente a seu ano de fundação. As camisas custarão R$179,90. Para Adriano Ávila, idealizador da marca e do logotipo, a intenção é que o "torcedor faça parte do novo Vila Nova que está sendo feito", dis...