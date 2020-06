Esporte Vila Nova lança concurso para definir terceiro uniforme Torcedores terão de criar modelos e enviar para o clube. Três sugestões serão escolhidas para votação no site do time colorado

O Vila Nova criou concurso para a torcida definir qual será o modelo do terceiro uniforme da equipe. Colorados terão que criar o modelo e enviar para o clube até sexta-feira (19). Uma votação será realizada no sábado (20) e domingo (21), com anúncio final no dia 29 de julho, data de aniversário do Tigre. O envio do modelo deve ser feito via e-mail para comunicacao@vilanovafc.com.br, n...