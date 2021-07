Esporte Vila Nova lança concurso para 3º uniforme de 2021 Votação ocorre até o dia 5 de agosto e quatro modelos foram definidos pelo clube colorado

No aniversário de 78 anos, o Vila Nova divulgou as quatro camisas finalistas do concurso realizado para definir qual será o 3º uniforme do time colorado na temporada 2021. Os modelos foram produzidos por torcedores, assim como ocorreu em 2020. A votação é válida até o dia 5 de agosto e está sendo feita no site do clube, que ganhou nova versão como parte das celebraçõe...