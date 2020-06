Esporte Vila Nova lança camisa de jogo a preço popular Valor será de R$ 69,90, mas torcedores terão desconto de 10 reais com a entrega de uma camisa falsificada ou doação de 3 reais ao Hospital do Câncer Araújo Jorge

O Vila Nova lançou, neste sábado (6), nova linha de camisa de jogo a preço popular. Às vendas estão disponíveis no site da Loja Nação Colorada e na unidade física, no Setor Leste Universitário. O valor é de R$ 69,90, mas o torcedor do Tigre poderá ter desconto de 10 reais. Para comprar o manto por R$ 59,90, o torcedor deve apresentar no ato da compra uma camisa falsifi...