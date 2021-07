Esporte Vila Nova lança camisa 2 para a temporada 2021 Valor promocional é de R$ 149,90 sendo válido até o dia 29 de julho

O Vila Nova lançou, nesta quinta-feira (1º de julho), sua segunda camisa para a temporada 2021. Com nome de “Manto da Raça”, a camisa terá valor promocional de R$ 149,90 até o dia 29 deste mês. No início de maio, o clube colorado divulgou sua camisa 1. A estreia ainda será confirmada pelo Vila Nova, já que as camisas ainda estão em fase de produção. O clube colorado ainda lançará mais um modelo nesta temporada, a camisa 3, que não tem data oficial para ...