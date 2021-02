Esporte Vila Nova lamenta queda e se prepara para nova decisão

Eliminado nas quartas de final do Campeonato Goiano 2020, o Vila Nova tem o sentimento de que a queda no Estadual ocorreu porque o time jogou abaixo do que pode. O Tigre não terá muito tempo para digerir a eliminação nas quartas de final do Goianão, já que, no domingo (14), a equipe inicia as semifinais da Copa Verde, contra o Brasiliense.“Não é querendo transferir a responsabi...