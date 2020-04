Esporte Vila Nova: jogadores com ânimo para voltar em alta Jogadores da base que vinham ganhando espaço lamentam interrupção de temporada e planejam bom retorno

A espera por oportunidade no time principal chegou em um momento turbulento. O volante Éder, de 20 anos, fez sua estreia no Vila Nova na última partida da equipe no Campeonato Goiano, na vitória por 2 a 0 sobre o Anápolis. Logo depois, a competição foi paralisada e os treinos interrompidos, mas o sonho de se manter no elenco profissional continua em meio à incerteza que...