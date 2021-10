Esporte Vila Nova joga bem, mas fica no 0 a 0 com o CRB no OBA Tigre dominou a partida, principalmente após expulsão do time visitante, mas não acertou a pontaria e abriu a 31ª rodada da Série B com empate sem gols

O Vila Nova até tentou, jogou com um jogador a mais por um tempo inteiro, mas não conseguiu aproveitar as chances criadas para passar pelo goleiro Diogo Silva e empatou por 0 a 0 com o CRB. O duelo foi disputado no OBA, na segunda-feira (18) e abriu a 31ª rodada da Série B, que será concluída ao longo desta semana. A equipe colorada, porém, ampliou para sete jogo...