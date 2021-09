Esporte Vila Nova inicia venda física de ingressos para retorno da torcida Ingressos são limitados, preços variam de R$ 20 a R$ 100

O Vila Nova divulgou neste sábado (18) que venderá ingressos em pontos físicos para o jogo contra o Confiança, na terça-feira (21), a partir das 21h30, que marca o retorno da torcida colorada ao estádio em partidas profissionais - os adeptos já tiveram a oportunidade de assistir um duelo da equipe, no Sub-20, que foi o primeiro teste com torcedores no estádio em meio à p...