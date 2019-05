Esporte Vila Nova inicia venda de ingressos para partida contra o Londrina; confira preços Tigre recebe Tubarão, um dos times do G4, no sábado (1°), às 16h30, no Estádio Serra Dourada

Foi iniciada, nesta quarta-feira (29), a venda de entradas para a partida entre Vila Nova e Londrina, válida pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no próximo sábado (1°), às 16h30, no Estádio Serra Dourada. Os bilhetes para a arquibancada custarão R$ 40 a inteira. Já os ingressos para as cadeiras terão o valor de R$ 60 a inteir...