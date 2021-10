Esporte Vila Nova inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo Clube faz promoção para mulheres, mas com quantidade limitada. Carga total à venda é de 2.200 ingressos

Com promoção para mulheres em referência ao Outubro Rosa, o Vila Nova iniciou nesta segunda-feira (4) a venda de ingressos para o jogo de sexta-feira (8), contra o Remo, no OBA. A carga total é de 2.200 bilhetes, com valores que variam entre 10 reais a 150 reais. O clube informou que as mulheres terão direito a ingressos com valor promocional de 20 reais (inteira) e 10...