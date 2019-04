Esporte Vila Nova inicia venda de ingressos para duelo contra o Juventude Bilhetes variam de R$ 20 a R$ 60. A renda líquida será revertida para obra no CT do Tigre

O Vila Nova iniciou nesta segunda-feira (29) a comercialização de ingressos para o duelo contra o Juventude, pela 4ª fase da Copa do Brasil, que será disputado no dia 7 de maio, no Serra Dourada. Os valores inteira são de R$ 40 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira). Terão direito a meia entrada os torcedores que apresentarem, no ato da compra, uma aposta da TimeMania co...