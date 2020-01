Esporte Vila Nova inicia venda de cadeiras cativas do OBA Clube espera arrecadar R$ 116 mil com comercialização das cadeiras na praça esportiva. Valor será destinado para conclusão de reforma no estádio

O Vila Nova anunciou sexta-feira (3), em primeiro momento para conselheiros do clube, um projeto para venda de cadeiras cativas no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Serão 116 lugares comercializados com valor de R$ 1 mil, que pode ser parcelado, caso a compra seja realizada por meio de cartão de crédito. A intenção do departamento de marketing do Vila Nova ...