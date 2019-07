Esporte Vila Nova inicia semana de treinos de olho em reforços Clube deve concluir negociação com um zagueiro, nesta segunda-feira, mas segue ativo no mercado buscando reforços para o ataque

Começa nesta segunda-feira (1º de julho), em pontos físicos por Goiânia, a comercialização de ingressos para o amistoso entre Vila Nova e Corinthians, que se enfrentarão na quinta-feira (4), no Estádio Serra Dourada, às 21h30. Os ingressos para arquibancada custarão R$ 40 e para as cadeiras, R$ 60. Quem levar 1 quilo de alimento não perecível no estádio terá o di...